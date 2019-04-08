Уральцам вернут на счет 20% денег, затраченных на связь

Каждый пятый рубль, потраченный на связь дома или в международном роуминге, абоненты «Мегафона» смогут теперь вернуть на счет. Накопленной суммой можно целиком или частично расплатиться за покупку гаджетов, оплатить услуги оператора или сервисы.

Новая линейка тарифов «Включайся» от «Мегафона» предусматривает возвращение на счет абонента 20% затраченных на связь средств. И, по данным оператора, уже 50 тысяч жителей региона подключили такой кешбэк. Потратить возвращенную сумму можно на гаджеты и аксессуары в салонах компании или оплатить ей топовые услуги и сервисы.

«Мы подсчитали, что у пользователя новых тарифов «Включайся!» потребление трафика в 1,7 выше среднего показателя по стране. За неделю он скачивает объем информации, сравнимый с открытием 4 тысяч страниц в интернете. В этом ему помогает безлимитный интернет, возможность раздавать его на другие устройства и, конечно, самый быстрый в стране 4G», – говорит директор по продажам на массовом рынке «Мегафона» на Урале Александр Малов.

Популярным в линейке тарифов стал конструктор «Включайся! Выбирай». Он позволяет самостоятельно установить нужный объем минут и интернета на основе конкретных потребностей в услугах и платить оптимальную абонентскую плату.

В «Мегафоне» пояснили, что тарифы подойдут тем, кто часто путешествует или звонит на мобильные номера регионов России. На тарифе-конструкторе, а также на «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум», минуты и интернет действуют в домашнем регионе и в поездках по стране в сети оператора. Звонки из пакета действуют на любые мобильные номера России. Связисты отмечают, что чаще всего пользователи тарифов набирают номера Москвы, Махачкалы, Уфы, Санкт-Петербурга, Самары, Ставрополя и Омска.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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