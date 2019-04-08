Более 1100 свердловчан оштрафованы за езду с грязными номерами

За минувшие выходные свердловские полицейские составили 1 107 административных материалов в отношении водителей, ехавших на машинах с грязными номерами, и еще 1 062 протокола за неправильную тонировку стекол.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, значительная часть водителей, более 800 человек, не дожидаясь, когда сотрудниками полиции будет составлен протокол, устраняли недостатки на месте: протирали номера и даже снимали тонировку с передних стекол своих автомобилей.

Гаишники также напоминают, что в случае повторного задержания водителя, управляющего автомобилем с тонированными стеклами автомобилем, в отношении него будет составляться протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. С начала года в Свердловской области сотрудниками Госавтоинспекции составлено уже свыше 20 тысяч административных материалов на водителей – любителей тонировать стекла своего автомобиля.

Екатеринбург, служба информации

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