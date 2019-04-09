Уральская авиалесохрана не выплатила сотрудникам зарплату на 13,7 млн рублей

В Свердловской области в период подготовки к лесным пожарам сотрудники ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» лишились зарплаты. Возбуждено административное дело в отношении бухгалтера, в ситуации разбираются госинспекция по труду и прокуратура.

О том, что сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов не получают зарплату, стало известно после прокурорской проверки. С декабря 2018 года по январь 2019 года перед 847 работниками накопилась задолженность в 13,7 млн рублей.

«Прокуратура района в отношении бухгалтера ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». В настоящее время дело об административном правонарушении находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Свердловской области», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В адрес руководства ГБУ было внесено представление, после этого госучреждение рассчиталось с сотрудниками.

Добавим, подготовка к сезону лесных пожаров на территории Свердловской области началась в феврале, утверждены планы тушения лесных пожаров. Годом ранее в регионе были установлены видеостены и беспилотники – они должны следить за пожарами и в этом году. Однако несколько лет подряд Уральская авиабаза жаловалась на нехватку финансирования и техники для отслеживания и тушения пожаров, также сообщалось о дефиците кадров.

Екатеринбург, служба информации

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