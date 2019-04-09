В Екатеринбурге мотоциклист погиб при столкновении с автобусом (ФОТО)

В ГИБДД Екатеринбурга изучают обстоятельства трагического ДТП, которое случилось вчера в 20:40 напротив дома № 29 по улице Челюскинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, водитель автобуса ПАЗ, ехавший по улице Челюскинцев со стороны Свердлова в сторону Космонавтов, при повороте налево столкнулся с водителем мотоцикла «Дукатти», ехавшим навстречу. В результате 28-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в ГКБ № 23, где скончался.

Установлено, что автобусом управлял 58-летний мужчина, имеющий водительский стаж 29 лет. Он пояснил, что не заметил мотоциклиста.

В ГИБДД отмечают, что с наступлением весны количество мотоциклистов на улицах увеличивается, а их водительские навыки за долгую зиму ослабевают.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.04.19

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