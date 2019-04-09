Уралец из ревности раздробил ногу подруги, несколько раз переехав машиной

В Березовском будут судить 34-летнего местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено в новогоднюю ночь. Обвиняемый и его сожительница, оба нетрезвые, ехали в гости к знакомым на автомобиле «ВАЗ 2106» синего цвета. Во время поездки пара поссорилась, спутник женщины, приревновав, ударил ее по лицу, разбив нос, и выгнал из автомобиля.

Через некоторое время женщина дошла до коллективного сада № 126, где они и собирались отмечать Новый год. На территории сада ревнивец увидел ее и, как пишут в прокуратуре, используя автомобиль в качестве оружия, умышленно сбил, от чего женщина упала, почувствовав резкую боль в правой ноге. После этого водитель развернулся, еще раз проехал по ноге женщины обоими правыми колесами, а затем вышел из автомобиля и продолжил избивать ее ногами. В результате пострадавшая получила переломы двух костей правой ноги со смещением обломков, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Березовский городской суд. Садисту грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 09.04.19

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