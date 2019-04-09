Осторожно: 16 апреля из кранов екатеринбуржцев польется кипяток

16 апреля с 8 утра до 16 часов дня в Екатеринбурге пройдут испытания тепловых сетей максимальной температурой. Потребителей просят быть внимательными: из кранов польется кипяток. В некоторых домах ГВС на время испытаний отключат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, испытания тепловых сетей максимальной температурой пройдет с 8:00 до 16:00 часов 16 апреля. Мероприятия предусмотрены правилами технической эксплуатации и необходимы при подготовке к отопительному сезону. Испытание кипятком позволяет понять, способны ли сети нести максимальные нагрузки, увидеть неблагоприятные зоны и вовремя провести ремонт при подготовке к следующему отопительному сезону.

«Испытаниям будут подвергаться магистральные и распределительные тепловые сети в Орджоникидзевском районе от источника тепла ТЭЦ ТМЗ. На несколько часов температура воды в магистралях повысится до 125 градусов и будет подаваться во внутридомовые системы по «зимнему графику», – сообщили в ЕТК. – В целях безопасности на время испытаний от тепловых сетей должны быть отключены жилые дома с неисправными системами регулирования. Отключения продлятся с 17:00 15 апреля до16:00 16 апреля. В это время будет ограничено ГВС и теплоснабжение детских и лечебных учреждений».

В остальных домах системы отопления должны быть открыты. Это необходимое условие для эффективного проведения испытаний. Напомним, в апреле прошлого года ЕТК проводила аналогичные испытания в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах. Некоторые УК отключили системы отопления, тем самым нарушив расчетные режимы испытаний. Специалистам ЕТК пришлось в авральном порядке проводить корректировку гидравлических режимов, а энергетикам Ново-Свердловской ТЭЦ пересматривать схемы нагрузки оборудования. В итоге после завершения испытаний обеспечить подключение потребителей удалось только через 8-10 часов.

Добавим, что на период испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы. Привлекаются подразделения МЧС, ГИБДД, коммунальные службы районов. В режиме постоянной готовности будут дежурить оперативные бригады АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

Для рядовых потребителей ЕТК выпустила памятку – как обеспечить безопасность на время испытаний кипятком:

1. Для понижения температуры воздуха ввести режим усиленного проветривания помещений.

2. Не приближайтесь к месту парения, под асфальтом может находиться промоина.

3. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам.

4. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

5. Если разлив застал в транспорте – не покидайте салон, даже если водитель открыл двери.

6. Не оставляйте автотранспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов.

7. Разъясните детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщайте в мониторинговые центры по телефонам:

– ЦДС администрации города: 005 (371-11-75);

– ОДС АО «ЕТК»: 329-37-01;

– ЦДС АО «ЕТК»: 331-22-18.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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