Сохраняйте спокойствие, это ФСБ: в Екатеринбурге пройдут учения

Сегодня, 9 апреля, на территории ТРЦ «Карнавал» (Екатеринбург, ул. Халтурина, 55) оперативный штаб в Свердловской области проведет антитеррористические учения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, в тренировочных мероприятиях примут участие оперативные группы правоохранительных органов, сотрудники территориального центра медицины катастроф, представители администрации Екатеринбурга и ТРЦ «Карнавал».

В район проведения учений входят улицы: Халтурина, Кушвинская, Бебеля, Опалихинская. На участках этих улиц может быть временно затруднено движение транспортных средств, водителям и пешеходам необходимо заранее продумать пути маршрутов объезда. Точное время начала и окончания учений не разглашается, но в пресс-службе заверили, что это будет не в час пик.

Гостей и жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов.

Екатеринбург, служба информации

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