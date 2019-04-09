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Вторник, 9 апреля 2019, 10:46 мск

Новости Екатеринбург

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Гордума одобрила увеличение штата счётной палаты Екатеринбурга

Гордума Екатеринбурга одобрила расширение штата муниципальной счетной палаты. Количество сотрудников увеличится с 10 до 19 человек. Кадровое пополнение может растянуться на полтора года: этим летом появятся два новых аудитора, с января 2020 года – четыре инспектора, к концу 2021-го – еще три ревизора.

Стоит отметить, что решение депутатов было не единогласным. В частности Александр Колесников заявил, что счетная палата должна работать более эффективно, чтобы требовать новых сотрудников. Он предложил отложить решение и отправить вопрос на доработку в бюджетную комиссию.

Но большинство депутатов согласились, что счетной палате требуется кадровый резерв. Утверждение двух новых сотрудников СП предполагается на последнем заседании гордумы перед летними каникулами – 25 июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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