Гордума одобрила увеличение штата счётной палаты Екатеринбурга

Гордума Екатеринбурга одобрила расширение штата муниципальной счетной палаты. Количество сотрудников увеличится с 10 до 19 человек. Кадровое пополнение может растянуться на полтора года: этим летом появятся два новых аудитора, с января 2020 года – четыре инспектора, к концу 2021-го – еще три ревизора.

Стоит отметить, что решение депутатов было не единогласным. В частности Александр Колесников заявил, что счетная палата должна работать более эффективно, чтобы требовать новых сотрудников. Он предложил отложить решение и отправить вопрос на доработку в бюджетную комиссию.

Но большинство депутатов согласились, что счетной палате требуется кадровый резерв. Утверждение двух новых сотрудников СП предполагается на последнем заседании гордумы перед летними каникулами – 25 июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.19

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