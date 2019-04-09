В Екатеринбурге пройдет диктант по финансовой киберграмотности

В Екатеринбурге школьники напишут диктант по финансовой киберграмотности.

Такой диктант в России проводится впервые, в список пилотных попали 12 городов, включая столицу Урала. Как сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ, участвовать будет порядка 40-60 подростков 11-15 лет из разных школ города. Показывать знания ребята будут с помощью гаджетов, на месте они получат ссылку и QR-код на страницу с вопросами. Ответы узнают сразу же.

Ученики ответят на 20 вопросов, касающихся общей и финансовой киберграмотности: как не стать жертвой мошенников при снятии денег в банкоматах, как пользоваться платежной картой, интернет-сервисами и мобильными приложениями и др. А после прохождения теста специалисты Центробанка проведут лекцию c разбором основных вопросов.

Тестирование пройдет в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В. П. Крапивина. Аналогичные диктанты пройдут в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Кирова, Липецка, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Саратова и Рязани. «Заявок от желающих принять участие в диктанте оказалось больше, чем предполагалось, поэтому в следующий раз география проекта и число участников будут расширены», – отметили в ЦБ РФ.

Екатеринбург, служба информации

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