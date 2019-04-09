Плачущую девочку спас с крыши 9-этажки полицейский патруль (ФОТО)

Сегодня утром сотрудники полиции спасли девочку школьного возраста, которая стояла на крыши высотки и плакала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, около 08:30 утра в полицию позвонил горожанин, рассказавший, что на краю крыши дома № 217 по улице Мичурина, кто-то стоит. Дежурный передал сигнал патрулю, который тут же прибыл на место.

Поднявшись на верхний этаж, старший лейтенант полиции Николай Путилов и старшина полиции Егор Никифоров обнаружили, что выход на крышу не заперт. На краю крыши стояла девочка на вид 11-12 лет и плакала. Старшина Никифоров заговорил с ней, сказал, что здесь холодно и лучше пойти домой. Она ничего не ответила. Тогда полицейский спросил, не поругалась ли она с кем-нибудь, на что девочка кивнула головой и снова расплакалась. Патрульный начал успокаивать ребенка, затем протянул к девочке руки, снял с возвышения и унес подальше от опасного места.

Школьницу отвезли в подразделение по делам несовершеннолетних, куда вызвали и ее родителей. Ранее на учете в полиции семья не состояла. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Екатеринбург, служба информации

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