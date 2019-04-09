Предприятия оборонки не верят в помощь государства при переходе на отечественный софт и железо (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге проходит форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса – 2019». На пленарном заседании директор департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Константин Тарабрин рассказал, что ведомство предусмотрело субсидии для предприятий оборонки, которые обязаны в ближайшее время отказаться от иностранного софта и «железа» в целях информационной безопасности.

Константин Тарабрин

После доклада чиновника участников форума попросили принять участие в интерактивном анонимном опросе и рассказать, как они оценивают уровень госсподержки цифровизации предприятий ОПК. Результаты оказались удивительными для президиума пленарки. Большая часть оценила поддержку как «невысокая», около трети ответили «не заметил», остальные проголосовали за вариант «существенная».

«Кто-то имеет доступ к ресурсу. Процентов 20. Это нормально, есть куда расти, но надо менять пропорцию в обратную сторону. А может, и не надо», – прокомментировал итоги голосования доктор экономических наук Владимир Горшенин.

Владимир Горшенин

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух отметил, что в перспективе российские разработчики смогут выходить на мировые рынки, но сначала нужно освоить российский. «Без домашнего рынка ни одна компания мира не может развиться на экспорт, надо создать рынок для местных производителей, чтобы они оттачивали тут свой продукт. С точки зрения спроса нормативно регулировать – есть запрет на использование зарубежного программного обеспечения, заложены финансовые влияния по стимулированию заказчиков и разработчиков, это должно дать эффект, – отметил он. – По «железу» запрета пока не введено, кроме закрытых предприятий, и сейчас планируется создать общий реестр радиоэлектронной продукции, вопрос на контроле двух вице-премьеров, к лету такой реестр с прозрачными правилами попадания появится. Но нужно ввести запрет создания информационных систем на базе зарубежных аппаратных комплексов».

Илья Массух

Массух также указал, что предприятия ОПК не слишком активно согласовывают с Центром компетенций свои планы по переходу на отечественный софт и «железо». «Типичный пример, когда говорят, что «мы уже купили иностранное ПО, подождем, пока оно амортизируется, приходите в 2023 году». Или говорят: «Нам никто не даст заменить, к примеру, «Сименс» на российский продукт, потому что мы много инвестировали», – сказал он.

Еще одно голосование выявило, что предприятия ОПК не готовы к активному импортозамещению ПО в оборонке. Две трети опрошенных отметили, что оценивают интенсивность процесса как малозаметную, чуть меньше трети – как среднюю. За вариант «высокая» проголосовали лишь единицы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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