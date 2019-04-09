Предприятия ОПК производят только 18% гражданской продукции

Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны производить 50% гражданской продукции. Такие задачи поставлены руководством страны перед всей оборонкой. При этом сейчас показатель равен примерно 18%. Об этом в кулуарах форума «Информационные технологии на службе ОПК – 2019» заявил заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.

«Планы у нас определены решениями президента. 2025 год – 30%, в 2030 – 50%. Данное поручение мы фиксируем с 2017 года, в последние два года темпы роста гражданской продукции чуть больше 2% ежегодно, мы должны их нарастить. Поэтому вырабатываются различные инструменты, механизмы, мы обмениваемся опытом. Цифры контрольные, они известны всем», – сказал он.

Напомним, ранее предприятия ОПК выступили с предложением распространить гособоронзаказ на гражданскую продукцию, чтобы не оставить без работы предприятия после завершения цикла перевооружения армии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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