В Свердловской области 150 человек отрезаны от цивилизации из-за паводка

В Свердловской области продолжается паводок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, угрозы подтопления домов нет, но два низководных моста оказались под водой, еще один разобрали перед сезоном половодья.

В частности, мост через Пышму у села Яр в Талицком ГО был разобран, временно ограничено автотранспортное сообщение с деревней Заречной, где живут 36 человек, и деревней Заселина, где проживают 11 человек. Подтоплен мост села Елань в Байкаловском районе, из-за чего ограничено сообщение с деревней Яр (живут 18 человек). Также подтоплен мост у села Городище в том же районе. Сообщения автотранспортом нет с деревней Боровикова, где проживает 41 человек, и деревней Красный Бор, где проживают 44 человека.

«В эти населенные пункты заблаговременно завезли продукты питания, товары первой необходимости, медицинские средства. Решены вопросы по обеспечению медицинского обеспечения, пожарной безопасности, организовано дежурство добровольных пожарных, имеется необходимая техника, мотопомпы. После схода на реках ледяного покрова с населенными пунктами будут организованы лодочные и паромные переправы», – сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.19

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