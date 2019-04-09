Высокинский поднял цены на похороны в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление № 753, которое вносит изменение в стоимость похорон на территории муниципалитета.

В документе перечислены цены на гарантированный перечень услуг по погребению. В прошлом году оформление документов, предоставление и доставка гроба и других похоронных атрибутов, перевозка тела на кладбище или в крематорий, а также погребение либо кремация с выдачей урны стоили 6 тысяч 556 рублей.

Теперь общая стоимость услуг выросла и составляет 6 тысяч 838 рублей. При этом погребение и кремация подешевели, а вот гробы и транспортные услуги стали дороже.

Екатеринбург, Елена Сычева

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