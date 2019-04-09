В мэрии назначили ответственных за массовую эвакуацию людей и ценностей из Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга сформировал новый состав т.н. эвакуационной комиссии – то есть тех, кто будет заниматься массовой вывозкой людей и ценностей из города в случае ЧП в безопасные районы.

Согласно документу, в случае угроз руководить эвакуацией будет вице-мэр Екатеринбурга по социалке Дмитрий Баранов, его замами в комиссии назначены глава гороно Екатерина Сибирцева и начальник управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина, причем первая будет ответственной за собственно эвакуацию, а вторая – за размещение в безопасной зоне. Также в руководство комиссии вошли главный специалист комитета административных органов Сергей Лыхин, главный специалист комитета организационного обеспечения и протокола Дарья Соседкова и замначальника УМВД по Екатеринбургу Зоя Захарова.

Связью в случае ЧП и эвакуации граждан будет заведовать начальник отдела связи департамента информатизации Дмитрий Булатов и его подчиненный из того же отдела Андрей Бушуев. Считать эвакуируемых будет замглавы гороно Михаил Ладейшиков, ведущие специалисты управления физкультуры Светлана Маслова и Яна Галышева. Обеспечивать дорожное и транспортное сообщение будут председатель комитета по транспорту Игорь Ощепков, главные специалисты того же комитета Татьяна Анисимкова и Юрий Полей, а также замначальника отдела ГИБДД Екатеринбурга Александр Тагильцев.

Эвакуацией культурных ценностей будет руководить замначальника управления физкультуры Наталья Гамберг, главный специалист того же ведомства Елена Заусалина и главный специалист управления культуры Ирина Богомолова. Также они будут отвечать за организацию размещения эвакуированного населения в загородной зоне.

Наконец, жизнеобеспечением людей, которых вывезут из Екатеринбурга, в безопасной зоне будет заниматься замглавы комитета по бытовому обслуживанию Кирилл Чижов, помогать ему будут зампредседателя комитета по благоустройству Владимир Капустин, главный специалист департамента образования Ольга Кононова и замначальника горздрава Светлана Хохлова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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