На Урале бродячие собаки съели женщину

В Серове стая бродячих собак съела женщину. Ее тело было обнаружено во время субботника на берегу реки Каквы в начале недели. Об этом сообщает издание «Глобус» со ссылкой на местных жителей.

«В этот день возле церкви, которая у нас на Птицефабрике, проводили субботник. На берегу скоро должен будет пройти молебен, поэтому затеяли уборку. Женщина оказалась из местных, звали ее Надежда. Ей было лет семьдесят, жила с сыном и невесткой, но выпивала, – цитирует местную жительницу издание. – Позавчера на берегу такой лай собачий стоял, но никто ему значения не придал. Теперь понятно, с чем все это может быть связано. У нас рядом с конечной остановкой транспорта есть поле, там постоянно много собак, никто их не отлавливает... А у нас столько детей на поселке. Страшно».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области подтвердили информацию об обнаружении тела местной жительницы. В следственном комитете уточнили, что уже была проведена медицинская экспертиза, которая показала, что женщина умерла не от нападения собак, а естественной смертью – животные объели тело уже после того, как пенсионерка скончалась.

Екатеринбург, Елена Сычева

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