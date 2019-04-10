В УрФО назначен новый главный нарколог

В Уральском федеральном округе назначили нового главного нарколога, передает «Новый День». Им стал Антон Поддубный, главный врач Свердловской областной наркологической больницы. Приказ об этом подписала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Сам Поддубный подтвердил информацию нашему агентству. «Это не противоречит моей основной деятельности, ее никто никуда не убирает. Буду заниматься сбором аналитической информации, чтобы формировать предложения для федерального минздрава, т.е. это трансляция всей информации обо всем, что происходит в округе по нашему профилю на уровень страны», – сказал новый главный нарколог УрФО.

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

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