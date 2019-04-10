На Урале гаишники лишили мужчину прав, которых у него никогда не было

Житель Свердловской области столкнулся с казусом при попытке получить водительское удостоверение. Его не допускают до госэкзамена – его лишали прав, и пока он не сдаст старые, новый документ он не получит. Проблема в том, что мужчина никогда вообще не получал удостоверения.

Об этом замкнутом круге корреспонденту РИА «Новый День» рассказал Андрей Мурашов, который сейчас проживает в Березовском. В 2012 году его в Шалинском районе остановили сотрудники ДПС – он был пьян и вел автомобиль, не имея прав. На него составили протокол, подробностей общения с гаишниками он из-за алкогольного опьянения не помнит. А в 2017 году Андрей решил наконец получить права. До госэкзамена его не допустили – выяснилось, что его лишили прав, он должен сдать прежнее водительское удостоверение.

«Заочно вынесли решение о лишении меня водительского удостоверения, которого я не получал вообще. Я не знаю, когда был суд. На тот момент у меня не было никакой прописки, соответственно, уведомить меня не могли. И теперь мне нужно сдать водительское, чтобы допустили до экзамена. А сдавать мне нечего», – поделился Андрей.

По его словам, в Березовском сотрудники ГИБДД убедились, что прав он никогда не имел – но сказали, что раз постановление о лишении есть, то сделать они ничего не могут, «разбирайтесь». На действия гаишников мужчина жаловался в прокуратуру – но в надзорном органе никаких нарушений не нашли. Он пытался обратиться в Шалинский районный суд – но там ему сказали, что в 2012 году у него было 10 суток на обжалование решения, сроки вышли. В Березовском городском суде ответили, что это не их юрисдикция. «У меня на экзамене просили справку, что я не получал в/у. Но, как оказалось, такую справку никто не дает. С 2017 года не могу разобраться, получается, прав лишили пожизненно», – резюмировал мужчина.

Отметим, в ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» в части третьей предусматривается как раз такой случай: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. Эта часть существовала и семь лет назад, мужчину должны были арестовать. Но почему-то полицейские не стали проверять наличие у него прав и вписали в протокол его паспортные данные.

Ситуацию прокомментировал автоюрист Максим Едрышов. «Это не безвыходная ситуация. Нужно обжаловать судебное решение в порядке надзора, в таком случае сроков давности нет. Нужно написать жалобу в облсуд. Налицо непрофессионализм ГИБДД, они должны были проверить, есть ли у мужчины права, в том случае нужно было оформлять арест. Верховный суд разъяснил, что человека невозможно лишить того, чего у него никогда не было. Таких историй не очень много, но они есть, к сожалению», – прокомментировал эксперт.

К слову, если обжаловать решение Андрей спустя семь лет может, то наказать за езду в нетрезвом состоянии его уже нельзя – в этом случае сроки давности вышли.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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