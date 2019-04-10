У «черных» торговцев отобрали золото на 10 млн рублей

В Гохран России передано золото общей стоимостью 10 млн рублей, изъятое у «черных» торговцев драгметаллом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, два екатеринбуржца пытались в нарушение законодательства РФ продать золото в виде гранул общей массой 2,5 килограмма, а также в виде мерного слитка в один килограмм. Однако довести задуманное до конца они не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а золото было конфисковано в пользу государства.

Продавцы осуждены по части 2 статьи 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» на 3 года лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с каждого. Штраф с них взыскан в полном объеме. Конфискованное золото, оцененное в сумму порядка 10 миллионов рублей, приставы передали в Гохран России.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

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