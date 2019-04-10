В Академическом горит 16-этажка, перед пожаром был взрыв (ФОТО)

В микрорайоне Академический загорелся 16-этажный жилой дом № 46 на улице Мехренцева.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар случился в квартире на 14-м этаже. Спасатели организовали эвакуацию людей из подъезда. Количество жильцов, которые оказались в момент ЧП дома, уточняется.

«Сейчас пожарные ликвидируют возгорание. Принимаются все меры для тушения огня», – добавили в ведомстве.

Очевидцы сообщают, что в домах в этом квартале отключен газ. По неподтвержденной информации, перед пожаром был хлопок. Несколько окон в доме оказались выбиты. На месте происшествия дежурят машины скорой помощи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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