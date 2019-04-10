В пожаре в Академическом пострадали два человека (ФОТО)

Пожар в 17-этажном доме в Академическом микрорайоне ликвидирован. Спасатели справились с огнем за 20 минут.

«Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространение огня на соседние квартиры. Из подъезда по лестничным маршам эвакуировано 20 человек, из них 8 детей», – сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в пожаре пострадали два человека – мужчина и женщина. Они доставлены в ожоговое отделение. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

По словам очевидцев, в загоревшейся квартире был ремонт. Перед пожаром был взрыв – вероятно, взорвался баллон для натяжных потолков. Но сами хозяева квартиры утверждают, что никаких работ не велось.

Сейчас служба охраны никого не пускает во двор дома, где случился пожар. Инспекторы ГИБДД перекрыли улицу Павла Шаманова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

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