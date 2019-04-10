Уральские технари научили домофоны звонить владельцам квартир и сообщать об угрозах и гостях

В Екатеринбурге на форуме «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город – 2019» компания «Мегафон» показала умный домофон третьего поколения.

В отличие от привычных устройств, которые просто звонят на трубку, установленную в квартире, новый гаджет умеет гораздо больше. Как рассказал старший инженер компании Евгений Баймлер, умный домофон умеет звонить владельцу квартиры и его домочадцам (т.е. всем, кто получил ключи и доступ к системе через личный кабинет) через специальное приложение. «Звонок может поступить и на городской телефон, и на сотовый, и на смартфон. В последнем случае он покажет видео: будет ясно, кто звонит в домофон и пытается войти в подъезд. Через приложение же можно и поговорить с тем, кто звонит в домофон. Причем если абонент находится не дома и вообще там, где не ловит интернет, то вызов придет как обычный звонок на сотовый, но уже без видео. У жильца есть возможность с кнопки в телефоне открыть дверь подъезда, смотреть в личном кабинете, кто и когда приходил, набирал номер квартиры, во сколько, например, вернулся ребенок из школы и так далее. Это все повышает безопасность, в том числе – когда вас нет дома», – рассказал Евгений Баймлер.

Особенно удобен умный домофон для любителей больших покупок. «Во-первых, можно открывать дверь телефоном – по тому же принципу, как сейчас люди с помощью телефона оплачивают покупки, прикладывая его к терминалу. Во-вторых, авторизованный в системе телефон жителя при наличии сигнала будет знать, что вы подходите, и откроет дверь заранее. То есть не придется доставать ключи или телефон, чтобы открыть дверь», – объяснил инженер.

Для управляющих компаний и ТСЖ устройство может стать хорошим подспорьем в информировании жителей. «Оповещение о том, что, например, в доме не будет горячей воды или что будет проводиться собрание, тоже придет абоненту на телефон. Это куда лучше и удобнее, чем объявление, наклеенное на стене. Кстати, для злостных неплательщиков тоже предусмотрено оповещение – при входе ему будет зачитываться просьба погасить долг. Конечно же, должника пустят домой, но сначала он прослушает объявление. Это точно лучше, чем «позорные» листы, где указаны все данные жильца», – сказал эксперт.

С точки зрения безопасности умный домофон может быть очень полезен и властям, и органам правопорядка, и чрезвычайным службам. Устройство может встраиваться в систему «Безопасный город» – видео с домофона может уходить не только пользователям, но и оператором диспетчерской службы, причем в систему можно встроить и распознавание лиц. Кроме того, умное устройство может быть интегрировано и в систему ГО и ЧС. «Сообщение о пожаре или задымлении в одном из помещений, если в здании установлена система датчиков дыма, идет на все абонентские трубки», – уточнил Баймлер.

Добавим, что в сравнении с обычными домофонами умный весьма умеренной стоимости – панель стоит от 20 до 30 тысяч рублей вместе с установкой. На цену влияет наличие цветного или черно-белого дисплея, а также антивандальные решения. При этом первый год использования – гарантийный, а дальнейшее обслуживание обойдется жителям в 15-20 % от суммы установки. Кстати, такие домофоны уже работают в новостройках Среднеуральска. На очереди – Москва, Екатеринбург, Челябинск и Калининград.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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