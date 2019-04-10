Таможенники задержали девушку, которая заказала посылку с наркотиками

Сотрудники Кольцовской таможни задержали 24-летнюю екатеринбурженку, когда та на почте получала сомнительную посылку из Польши. В бандероли нашли 30 таблеток с эфедроном – наркотическим веществом. В пресс-службе таможни пояснили, что подозрительную посылку заметили сразу же после прибытия в Россию и провели экспертизу содержимого.

Девушка рассказала, что заказала таблетки в интернете. Эфедрон используют наркозависимые для стимуляции адренергической системы. Это вещество внесено в список запрещенных к ввозу на территорию ЕАЭС. Общая масса вещества составила 10,6 граммов.

В отношении горожанки возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 229.1 УК РФ. За незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

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