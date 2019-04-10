В Реже автомобилистка сбила ребенка на обочине

Инспекторы ГИБДД разыскали виновницу ДТП, случившегося вчера напротив дома № 3 на улице Строителей в Реже. Автомобиль «Киа» сбил ребенка, который шел по краю проезжей части. За рулем была 55-летняя женщина. После наезда на маленького пешехода она усадила его в автомобиль и отвезла домой. При этом автомобилистка не сообщила о случившемся в Госавтоинспекцию.

Через некоторое время пострадавшему ребенку стало плохо, и его родители вызвали скорую помощь. В больнице у несовершеннолетнего диагностировали травмы головы и ушибы мягких тканей лица. Медики передали информацию о ДТП в дорожную полицию.

Инспекторы нашли автомобиль и его владелицу. Женщина пояснила, что наехала на ребенка, так как отвлеклась на других пешеходов, которые шли по другой стороне дороги. Кроме того, автомобилистка решила, что ребенок при столкновении не пострадал, поэтому не стала сообщать об инциденте в ГИБДД. Теперь на нее составлен протокол по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места аварии. Женщине грозит лишение прав на срок от 1-1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Реж, служба информации РИА «Новый День»

Реж. Другие новости 10.04.19

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