«Это как Оля Бузова от ЖКХ». В Екатеринбурге коммунальщики-пиарщики развернули борьбу с коммунальщиками-работягами

В Екатеринбурге снова началось противостояние между управляющими компаниями. Новички рынка действуют по старой схеме, о какой «Новый День» уже не раз писал, – представители заинтересованных УК, которые еще не набрали достаточно домов для управления, находят выгодные многоквартирники, а в них неких недовольных жителей, как правило, имеющих серьезные задолженности за услуги ЖКХ. С помощью таких активистов из числа жителей дома инициируют собрания собственников жилья, которые в результате уходят в новую УК, что, впрочем, не гарантирует повышения качества обслуживания, зато чаще всего влечет рост платы по статье «Содержание жилья».

Циолковского, 27. Фото Google.Maps

Как рассказали жители дома на улице Циолковского, нечто подобное происходит сейчас с их многоквартирником. Здание было построено в 2011 году, в нем 600 квартир и еще три этажа нежилых помещений, которые сдаются в аренду под офисы и магазины. Такой дом – лакомый кусок для коммунальщиков, поскольку обслуживать его не столь хлопотно, как, например, пятиэтажки хрущевки. На прошлой неделе жильцы провели собрание собственников жилья по инициативе владельцев семи квартир. Главной темой была смена управляющей компании – от УК «Екадом» было предложено перейти к УК «Лига ЖКХ». На ОСС было решено в течение двух месяцев провести заочную часть собрания, проголосовав «за» или «против» этого решения. При этом уже в начале этой недели в домовой чат инициаторы собрания сбросили сообщения, якобы присланные от «Лиги ЖКХ» о том, что плата по строке «Содержание жилья» увеличится на 20%, если выберут эту управляющую компанию. Параллельно с тем глава «Лиги ЖКХ» Илья Сотонин написал в своем фейсбуке о якобы поступающих угрозах в его адрес в связи с прошедшим голосованием.

Между тем сейчас жители дома платят за содержание жилья по 25,81 рубля за квадратный метр по муниципальному тарифу, а согласно калькулятору «Лиги ЖКХ», при переходе под крыло этой УК плата вырастет минимум до 29,3 рубля за квадрат – и это в базовом варианте, то есть без периметра безопасности, шлагбаумов, автоматических ворот, системы оповещения о пожаре, видеонаблюдения и консьержа. Каждая опция влечет удорожание. «Всегда есть кто недоволен, просто потому что угодить всем невозможно, но мы открыты для диалога – в чатах, через электронную почту, на личных приемах, через клиентский отдел, который, кстати, расположен непосредственно на Циолковского, 27. Мы принимаем заявки от жителей, выполняем их, строим диалог. Но если просто кричать, что не нравится все, то это неконструктивно. Жильцам группа активистов навязывает свою идею в агрессивной форме: «Все вокруг плохо, а мы знаем, как сделать хорошо». При этом часть из этих активистов целыми днями на территории двора, по вечерам ходят по квартирам, видимо, они нигде не работают. Конечно, их право – статьи за тунеядство у нас нет, но это просто странное совпадение, может, их кто-то их спонсирует? И еще важный момент: навязывать новую УК, которая не говорит, сколько их услуги будут стоить, – это как минимум странно. Это ведь существенное условие для договора управления. Если у тебя тариф выше муниципального, то надо утверждать смету. Но этого не происходит – людям просто показывают презентацию и примерный расчет на сайте», – сказал замдиректора «Екадома» Олег Захаров.

Специалисты отрасли ЖКХ говорят, что жителям не стоит опираться при выборе управленца на рекламные буклеты. «Всегда нужно смотреть на то, какие услуги оказывает управляющая компания и на их качество. Есть финансовые отчеты за год, которые показывают, сколько было потрачено средств на содержание и ремонт дома, в конце концов, жители видят, как проводится уборка помещений и территории, текущий ремонт, как реагируют сотрудники управляющей компании на звонки собственников, и так далее. Идет ли плановая работа, ведь сейчас весна, идет период весенних осмотров, после которых начинается восстановление фасадов и мест общего пользования, а после завершения отопительного сезона – и частичная замена коммуникаций при необходимости, например, сетей холодного и горячего водоснабжения. Управляющим компаниям нужно уделять больше внимания техобслуживанию, а не маркетингу, а жильцам, соответственно, смотреть не на рекламу, а на выполнение работ и заявок», – пояснила эксперт в сфере ЖКХ Наталья Пушкина.

Специалисты считают, что маркетинг играет большую роль в желании граждан сменить управляющую компанию на другую. «Тут проблема в полном отсутствии инфы о работе УК. Никакому вменяемому человеку формы 2.8 не нужны, это все голубые мечты Чибиса (бывший замминистра строительства РФ, курировавший сферу ЖКХ, а теперь ставший врио губернатора Мурманской области, – прим. ред.), к реальности не имеющие отношения. Мне бы вот было безумно интересно посмотреть на реальный список работ моей УК (доводчик 3 недели не работает в подъезде), но инфы на сайте нет и не будет. Если же появится контора, которая покажет мне свои работы (по твоему это пыль в глаза) я бы сам на уши поднял дом и сменил УК», – пишет администратор сайта Бурмистр.ру в ветке обсуждений деятельности «Лиги ЖКХ».

Ему вторят и пользователи. «Это как Оля Бузова от ЖКХ – ужас-ужас ни о чем, но кто-то очень грамотно продвигает и стрижет капусту. Отремонтировали красиво реально три подъезда – но вой стоит, словно весь Екатеринбург мрамором выстелили, информация в реальном времени по платежам, а на ГИСе (имеется в виду система ГИС ЖКХ, – прим. ред.) отчетов за прошлый год нет. А так же интервью, франшиза, еще какие-то свистелки-перделки. Пока мы реальные дыры латаем и с ГИСом сношаемся, они победоносно шествуют по стране», – пишет юзер под ником Финики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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