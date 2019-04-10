Каршеринг, модные приборы учета и умные светильники: москвичи учат свердловчан экономии

Сегодня в рамках форума «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город – 2019» замначальника управления отраслей экономики аналитического центра при правительстве РФ Анна Бакайкина представила доклад, посвященный цифровизации городской среды и ЖКХ. Со ссылкой на данные Международного энергетического агентства, она уточнила, что к 2040 году объем энергопотребления транспортными средствами будет находиться на уровне 2017 года, при том, что парк ТС увеличится. «Тут есть нюанс – часто измеряют энергоэффективность по относительному или абсолютному объему энергопотребления, а сейчас стали задумываться и об оценке выбросов парниковых газов. По информации МЭА, объем выбросов СО 2 будет сокращен на 15%», – сказала она.

При этом большую часть энергии все же потребляет не транспортная сфера, а строительство и ЖКХ. На долю этой отрасли приходится порядка 30% всего энергопотребления в мире. «МЭА оценивает, что если мы внедряем датчики потребления тепла, то, в зависимости от наружной температуры объем энергосбережения может достигать 60%. В денежном выражении это существенная величина. Умное ЖКХ – это системы интеллектуального учета ресурсов на базе интернета вещей. Если они будут внедряться, то объем потребления ресурсов может сократиться на 10%», – уточнила Бакайкина.

По данным Минэкономразвития России, доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, составила 21%. «Потенциал, куда расти, есть», – заметила спикер.

Еще два направления, которые приводят к снижению потребления ресурсов и уменьшению вреда для окружающей среды, – это энергоэффективное городское освещение и каршеринг. И если второй развивается в России достаточно активно, хотя пока только в крупных городах, то с умными уличными светильниками все сложнее. «Если смотреть на 2018 год, в Санкт-Петербурге доля энергоэффективных светильников всего 13%, а в Москве – порядка 30%. Это ведущие регионы России, а в других значения существенно ниже», – подчеркнула Бакайкина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

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