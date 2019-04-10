В Екатеринбурге задержали серийного похитителя отечественных малолитражек

В Екатеринбурге задержали парня, который за месяц трижды попадался гаишникам на ворованных машинах. Специализировался он на изделиях отечественного автопрома – мужчина украл одну «Оку» и два автомобиля «Ода».

Сотрудники ДПС накануне на улице Луначарского остановили автомобиль «Иж-Ода». За рулем оказался 18-летний парень, у которого не было водительских прав – их он никогда не получал. За нарушение ПДД инспекторами ДПС были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Мужчина сам признался, что он угнал эту машину с улицы Декабристов, взломав двери и замки. Парня доставили в отдел полиции. А там выяснилось, что в марте он на автоугонах уже попадался. Его задерживали в Кировском районе за угон «Оды» с улицы Восточной, в Октябрьском районе его поймали на «Оке», которую он угнал от дома № 55 на улице Бажова.

«В настоящее время проверяется причастность жителя уральской столицы и к другим преступлениям», – сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Парень, который трижды попался сотрудникам ГИБДД на угнанных машинах, находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.04.19

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