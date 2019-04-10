Новоуральск, Каменск, Полевской и Екатеринбург претендуют на то, чтобы «поумнеть»

Свердловские города хотят поумнеть, получив финансирование от Федерации на установку энергоэффективных систем. Первыми на участие в федеральном проекте «Умный город» от Среднего Урала заявились четыре муниципалитета. «В заявке от Свердловской области на участие в «Умном городе», которую подали в Минстрой, – Новоуральск, Каменск-Уральский, Полевской и Екатеринбург. В новой заявке планируют принять участие Нижний Тагил, Заречный и Лесной. В конце концов, это будет распространяться на территорию всей Свердловской области», – заявил на форуме «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город – 2019» глава областного минЖКХ Николай Смирнов.

Он уточнил, что главам этих городов придется расставить приоритеты, согласовав их с жителями. «Все дело в потребности жителей на аспекты «умности» и комфорта проживания. На первом этапе не каждый скажет, что для него актуально, но если он задумывается, например, о безопасности своего имущества, он поставит вопросы безопасности на первое место, в отличие от комфорта. Конечно, в больших городах есть желание одновременно реализовать много аспектов проекта «Умный город», в городах с меньшей численностью населения будет использовано меньше модулей, но проект актуален для всех. Задача руководителя города – выбрать самое актуальное с перспективой развития, донести до жителей и принять совместное решение», – добавил министр.

Помощник полномочного представителя президента РФ в УРФО Евгений Гурарий напомнил, что «Умный город» подразумевает цифровизацию ЖКХ, энергосбережние, программу «умного» уличного света, телеметрию, и т.д. Вариантов развития много, и за что взяться в первую очередь, главам будет непросто решить. «Тяжело обсуждать, пока нет опыта, а первопроходцем не хочется быть, не хочется нарываться на ошибки в суровых реалиях госуправления. За ошибку, связанную с потерей денег, могут наказать. Тем не менее, в Челябинской области есть Сатка – можно похвалить регион и город, который не побоялся. В Тюменской области начинают потихоньку и в Свердловской. Конечно, от подписания соглашения до перехода к внедрению проходит много времени, дискуссий, сложностей. Нужно понимание глав муниципалитетов, что им действительно нужно. Главы скажут, что начнут с населением обсуждать, а тем неинтересно, мол, дороги отремонтируйте, трубы переложите и сделайте работу общественного транспорта стабильной. Так что все упирается в главу, он должен найти золотую середину, когда надо решить вот эти вопросы и дальше двигаться в стратегическом направлении», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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