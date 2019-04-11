В Артемовском 85 домов и больница остались без воды из-за аварии (ФОТО)

В Артемовском произошла крупная коммунальная авария. В небольшом тридцатитысячном городе без воды остались 85 жилых домов, центральная районная больница, три садика и школа.

Авария случилась накануне вечером на трубопроводе холодного водоснабжения. Ремонт шел ночью и продолжается сейчас.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, к жилым домам и в больницу организован подвоз питьевой воды. В школах и садиках дети занимаются до 12 часов дня. В МЧС добавили, что ориентировочное время устранения последствий аварии – сегодня к 14:00.

Артемовский, служба информации

Артемовский. Другие новости 11.04.19

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