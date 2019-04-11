В Екатеринбурге на ЖБИ на несколько часов встали трамваи из-за таксиста, игнорирующего ПДД (ФОТО)

В Екатеринбурге блокировано движение трамваев в микрорайоне ЖБИ из-за ДТП. Водитель такси попал в ДТП на рельсах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель брендированной машины такси «Три десятки» попал под трамвай на въезде на Малышевский мост. Вероятно, таксист хотел развернуться в неположенном месте. Удар оказался сильным, автомобиль основательно поврежден. Чтобы снять его с рельсов, подъехала машина МЧС.

Авария произошла около двух часов назад, но трамваи все еще не могут продолжить движение, таксист заблокировал пути и в центр города, и в противоположном направлении.

В УГИБДД по Свердловской области отметили, что в ДТП обошлось без пострадавших.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.04.19

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