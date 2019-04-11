Березовчанин забил знакомого пнем с корневищами и спрятал в канализации на полтора года

В Березовском к 11 годам лишения свободы приговорен бездомный, который забил до смерти своего знакомого, а потом спрятал труп в канализационном коллекторе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облпрокуратуры, 36-летний Михаил Вальковский и его приятель с 2015 года вместе работали на производстве полистерол-бетонных блоков в Старопышминске, где и проживали в оборудованной для этого комнате. В начале января 2016 года компаньоны поссорились, причиной стал факт судимости потерпевшего. Вальковский начал избивать его руками и ногами, а затем в качестве оружия использовал пень с корневищами.

В результате собутыльник скончался, а его тело было спрятано в канализационном коллекторе, где находилось более полутора лет. Только в августе 2018 года скелетированный труп был найден. Березовский городской суд назначил Михаилу Вальковскому наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 11.04.19

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