УГМК продает крупное сельхозпредприятие в Башкирии

В Республике Башкортостан на торги выставлено одно из крупнейших сельхозпредприятий: «Агрофирма Байрамгул» в Учалинском районе работает с 2005 года и является дочерним обществом АО Учалинский ГОК (входит в состав УГМК-Холдинг).

Цена за комплекс площадью 54 тыс. м2 с племенными лошадьми и КРС стартует от 250 миллионов рублей. Кроме молочной продукции «Агрофирма «Байрамгул» производит мясо, в том числе баранину и конину, шерсть, кумыс и зерно.

Комплекс предприятий состоит из двух молочно-товарных ферм (введены в эксплуатацию в 2008 и 2012 годах), цеха по хранению и переработке продукции, подсобного хозяйства, автотракторного парка, пекарни и пилорамы. Площадь сельхозугодий ­­– около 12 тысяч гектаров.

Поголовье породистых коров в «Агрофирме Байрамгул» насчитывает 2 800 животных. Кроме того, компания развивает табунное коневодство. Агрофирме присвоен статус республиканского племзавода по разведению лошадей Башкирской породы.

«Агрофирма «Байрамгул» ежегодно занимает ведущие места по объему удоя на одну корову – порядка 8 400 кг и реализацией около 8 тысяч тонн молока.

Заявки на приобретение комплекса принимаются до 1 июня, подведение итогов состоится 11 июня 2019 г.

С описанием комплекса можно ознакомится по ссылке или у специалистов по телефону: 8 (34368) 96-1-96.

Также можно обратиться за справкой по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 1, управление по работе с непрофильными активами ООО «УГМК-Холдинг».

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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