Возле автовокзала Екатеринбурга загорелся дом с нелегальными жильцами (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня днем загорелся частный дом в районе автовокзала. Дым от пожара был виден во многих районах города, из-за чего в соцсетях предположили, что горят торговые центры или само здание вокзала. Пожар начался около часа дня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в момент начала пожара в нем находились хозяева, но они успели эвакуироваться. В результате никто не пострадал. У соседей сгоревшего здания оказалась другая информация. Этот дом официально расселили, но здание не снесли, а потому в нем поселились мужчина и женщина. «Они были внутри, но выскочили. А от пожара разлетелся шифер, у меня окна повышибало», – поделилась женщина из соседнего дома.

Причину пожара устанавливают в МЧС, но, судя по картине на месте пожарища, закоротила проводка.

Екатеринбург, служба информации

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