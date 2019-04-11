«Планета» и «Победа»: ведущий уральский оператор связи начал трансляцию нового телеканала к юбилею Великой Победы

«Первый канал. Всемирная сеть» на этой неделе запустил новый тематический телеканал «Победа». В эфире «Победы» огромное количество художественных фильмов и документальных хроник о событиях Великой Отечественной войны. Уникальный телеканал доступен клиентам «Планеты» в пакете «Эфирный».
Телеканал «Победа» транслирует кинокартины и телепередачи, рассказывающие о людях, которые победили в великой войне. Создатели телеканала утверждают: за последние годы было снято огромное количество кинокартин и программ о войне, и главная цель вещания «Победы» – показать эти ленты зрителям, сохранить достояние страны и транслировать его новым поколениям.
«Мы разделяем цели создателей телеканала и рады участвовать в распространении важной информацию о переломных вехах в истории нашей страны. Новое поколение должно иметь возможность узнавать, помнить и осознавать героизм прошлых поколений, обеспечивший саму возможность нашего существования. Мы гарантируем бесплатный доступ к этому контенту всем пользователям «Цифрового телевидения Планеты», – отметил директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic) Олег Талалаев.
Отдельное внимание в телепрограмме уделяется историям участников акции «Бессмертный полк», которых с каждым годом становится всё больше и больше по всей стране. Создателям канала хочется, чтобы об этой акции узнал каждый.
«В преддверии юбилейной даты – 75-летия Великой Победы – мы хотим открыть и перечитать книгу этих событий заново: вспомнить детали, взглянуть на факты сквозь призму времени», – отмечается на сайте телеканала «Победа».
Телеканал «Победа» ценен тем, что показывает истории военных лет как для представителей старшего поколения, так и для молодых зрителей.
Оформить заявку на подключение и узнать подробности обо всех телеканалах «Планеты» можно на сайте оператора или по телефону: 8-800-7-555-051.
Екатеринбург, служба информации
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