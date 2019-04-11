Житель Екатеринбурга лишился Mercedes-Benz из-за долгов по налогам

В Екатеринбурге налоговики и приставы арестовали кроссовер Mercedes-Benz, который оставил на парковке должник по налогам. В ФНС предупреждают, что рейды в поисках машин будут продолжены.

Как рассказали в пресс-службе УФНС по Свердловской области, Mercedes-Benz ML 350, принадлежащий должнику, нашли на одной из стоянок города. В присутствии понятых его арестовали, если владелец авто в ближайшее время не рассчитается с государством, машину передадут на реализацию.

Еще один екатеринбужец лишился своего Volkswagen Multivan, автомобиля бизнес-класса. Должника несколько раз предупреждали о необходимости заплатить налоги, но он требования проигнорировал.

«Любой гражданин может лишиться имущества, за которое не заплатил налоги. Для того чтобы произвести арест автомобиля, принадлежащего должнику, с целью дальнейшей его продажи для погашения налоговой задолженности, достаточно суммы долга более 3 тысяч рублей. И даже если свой автомобиль должник попытается спрятать, судебные приставы помогут налоговым инспекторам его найти», – напомнили в ФНС.

За последние три месяца налоговики и приставы выходили в рейды уже 200 раз, они провели более 60 арестов имущества должников. На сегодняшний день приставы возбудили более 68 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 800 млн рублей. Ограничены в выезде за пределы Российской Федерации более 3 тысяч жителей региона.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.04.19

Эксперты УГЛТУ о вырубке сквера у драмтеатра: «Экологические потери будут колоссальны». / Теперь официально: земля у драмтеатра досталась «Храму святой Екатерины». / В уральском атомном городе начали искать нового мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»