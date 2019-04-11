В Екатеринбурге почтили память погибших узников фашистских концлагерей (ФОТО)

В центре Екатеринбурга сегодня прошла акция памяти, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рядом с памятником основателям города собралось около 30 человек, в основном активисты движения «Молодой гвардии» и несколько пожилых свидетелей того страшного времени.

Среди них был самый известный на Урале узник фашистского гетто – нейрохирург, почетный житель Екатеринбурга и Свердловской области Семен Исаакович Спектор.

Участники акции держали в руках транспаранты с информацией о количестве погибших в концентрационных лагерях. На одном из плакатов был призыв «Посигналь», обращенный к автомобилистам.

На другом – надпись «Екатеринбург помнит». Молодые люди раздавали пожилым участникам букеты гвоздик, а напоследок сделали общую фотографию с героями, пережившими в детстве пребывание в «фабриках смерти».

Акция вызвала интерес у прохожих – многие останавливались, чтобы сделать фото плакатов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.04.19

Суд признал банкротом бизнес-партнера барда Александра Новикова. / Житель Екатеринбурга лишился Mercedes-Benz из-за долгов по налогам. / Эксперты УГЛТУ о вырубке сквера у драмтеатра: «Экологические потери будут колоссальны». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»