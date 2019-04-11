В Кольцово появилась услуга страховки багажа

Авиакомпания «Уральские авиалинии» совместно с «Ренессанс страхование» запускают совместную программу по страхованию багажа. Пассажиры теперь могут оформить страховой полис на стойке регистрации в аэропорту Кольцово. Его стоимость – 100 рублей за одно багажное место.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, багаж можно застраховать на сумму до 45 тысяч рублей. Выплата гарантирована в следующих случаях: утрата багажа – 1 500 рублей за каждый килограмм веса в пределах страховой суммы. Повреждение багажа – в размере расходов на ремонт поврежденного имущества в пределах страховой суммы. Задержка выдачи багажа – 500 рублей за каждый полный час задержки выдачи багажа свыше четырех часов в пределах страховой суммы.

Узнать о возможности страхования багажа можно у представителя «Уральских авиалиний» на стойке регистрации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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