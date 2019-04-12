Биктуганов получил представление от прокуратуры по антикоррупционным законам

Прокуратура Свердловской области проверила, как в министерстве образования региона следят за соблюдением антикоррупционных законов. В результате министр Юрий Биктуганов получил представление от прокуратуры – 54 его сотрудника попались на нарушениях.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, сотрудники министерства подают недостоверные декларации о доходах своих семей – не указывают доходы от продажи автомобилей, скрывают недвижимость, земельные участки, некоторые «забывали» указать, что их супруги занимаются бизнесом. Так, начальник одного из отделов министерства в справках на супругу за 2016, 2017 годы не представил сведения о принадлежащем ей земельном участке площадью 800 кв. м и квартире площадью 93,7 кв. м. Главный специалист отдела в справке за 2016 год не указал сведения о принадлежащем земельном участке площадью 1868 кв. м, двух квартирах в Екатеринбурге, а в справке за 2017 год не указал банковский доход.

Не все в порядке оказалось в подведомственных организациях – это колледжи, училища, некоторые школы (вечерние, коррекционные, интернаты), учреждения для подростков с девиантным поведением, Дворец молодежи, «Юность Урала» и другие. В этих организациях обнаружились факты конфликта интересов: к примеру, близкие родственники работают вместе и находятся в подчинении супруга или родителей и детей и получают по решению родственника-начальника стимулирующие выплаты.

«По результатам проверки прокуратура области Министру общего и профессионального образования Свердловской области внесла представление с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено 46 руководителей подведомственных образовательных организаций, а также 14 гражданских служащих», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации

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