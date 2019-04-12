В Екатеринбурге задержали крупного торговца «синтетикой»

В Екатеринбурге сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области задержали крупного наркоторговца, который входил в состав межрегиональной преступной группы, которая занималась сбытом синтетических наркотиков в УрФО. Мужчина был задержан при попытке сбыта крупной партии запрещенных веществ.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону, силовики обследовали тайники и объекты недвижимости, которые принадлежат задержанному. Там нашлись пакеты с разными наркотиками общей массой свыше двух килограммов, а также упаковочный материал, весы и т.д. «Согласно заключению специалистов управления все изъятые вещества являются синтетическими наркотиками. Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет», – добавили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.19

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