В цехе «Уралхимпласта» из-за взрыва паров метанола получил ожоги рабочий

Следователи Дзержинского района Нижнего Тагила начали проверку по факту несчастного случая, произошедшего вчера вечером в одном из цехов ПАО «Уралхимпласт».

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, на предприятии произошел хлопок паровоздушной смеси метанола без последующего горения. В результате пострадал работник, который получил ожоги и был госпитализирован. Для определения точной степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, проводится судебно-медицинская экспертиза. Анализируется документация по технике безопасности.

В пресс-службе ГУ МЧС уточняют, что инцидент произошел в 21:00. На место ЧП выезжали 5 единиц пожарно-спасательной техники, 15 человек личного состава, но тушить пожар не пришлось.

Угрозы для работников предприятия, жителей города, а также окружающей среды нет.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 12.04.19

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