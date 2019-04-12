В Екатеринбурге похолодает до -7 градусов

В Екатеринбурге не по-апрельски теплая погода сменится сильным похолоданием.

В пятницу, 12 апреля, днем синоптики Гидрометцентра России прогнозируют почти летние +19 градусов. Но уже в субботу столбики термометров днем не поднимутся выше +10, а в воскресенье – выше +6 градусов. Такая же погода продержится первые дни следующей рабочей недели.

Самым холодным днем станет среда – ожидается от 0 до +1, а ночью похолодает до -7…-8 градусов. После этого начнется потепление, к выходным ожидается до +5…+10 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.19

В цехе «Уралхимпласта» из-за взрыва паров метанола получил ожоги рабочий. / В Екатеринбурге задержали крупного торговца «синтетикой». / Биктуганов получил представление от прокуратуры по антикоррупционным законам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»