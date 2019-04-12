В Екатеринбурге забор из каслинского литья спасут от краж, поменяв на пластиковый (ФОТО)

Власти Екатеринбурга придумали, как обезопасить чугунное ограждение на улице Шейнкмана от вандалов. Вместо украденных элементов будут ставить новые – только из пластика.

В Екатеринбурге на улице Шейнкмана рядом с небольшим сквером установлена ограда из каслинского литья. Состояние забора ужасное – чугунные пролеты по ночам воруют неизвестные. Жители дома № 19 по улице Шейнкмана обращались с этой проблемой к чиновникам и в полицию. Депутат Госдумы Андрей Альшевских попросил администрацию города отреставрировать утерянные фрагменты. Как следует из ответа за подписью замглавы по вопросам благоустройства Алексея Бубнова, за содержание ограждения отвечает администрация Верх-Исетского района, и туда действительно поступали обращения местных жителей. Причем сотрудники районной администрации отправляли письмо в УМВД с просьбой провести проверку по фактам пропажи чугуна и привлечь нарушителей к ответственности.

В мэрии пообещали восстановить ограждение, правда, новые фрагменты будут пластиковыми. «В настоящее время специалистами администрации Верх-Исетского района проводятся работы по подготовке конкурсной документации на выполнение работ по благоустройству данной зеленой зоны, в том числе и по восстановлению ограждения на бетонном основании с использованием антивандальных (пластиковых) ограждений», – сообщается в ответе на обращение депутата.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пообещали уточнить, проводилась ли проверка по заявлениям чиновников и местных жителей и чем она закончилась.

Екатеринбург, служба информации

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