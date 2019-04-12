Пресс-секретари муниципалитетов начнут требовать у журналистов трудовые книжки. Этому их научил коуч, уволенный из мэрии Екатеринбурга

Бывший пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов после увольнения из «серого дома» нашел себе новое занятие – он стал коучем для работников пресс-служб муниципалитетов Свердловской области. Правда, на своих тренингах бывший споуксмен мэрии Екатеринбурга обучает не тому, как выстроить отношения со средствами массовой информации, а как уходить от ответов на острые вопросы.

В раздаточных материалах, которые выдает Карманов участникам тренинга, есть соответствующий раздел. Первая колонка посвящена устным запросам. «Если запрос был сделан в устной форме, попросить журналиста представить документ за подписью главного редактора, трудовой договор между журналистом и СМИ (или трудовую книжку), свидетельство о регистрации СМИ, в отдельных случаях – документ, подтверждающий аккредитацию журналиста. Сообщить о том, что право на запрос имеет главный редактор. Далее следует вежливый отказ и ссылка на информацию с официального сайта организации», – учит своих подопечных коуч Карманов.

Второй вариант общения со СМИ предполагает направление письменного запроса. «Попросить журналиста представить документ за подписью главного редактора, трудовой договор между журналистом и СМИ (или трудовую книжку), свидетельство о регистрации СМИ, в отдельных случаях – документ, подтверждающий аккредитацию журналиста. Выяснить, кто подписал документ (необходима подпись главного редактора), зарегистрировано ли СМИ. Для ответа дается срок 7 дней. В течение 30 дней уведомить об отказе в предоставлении информации», – такую информацию выдает пресс-секретарям муниципальных пресс-служб Карманов.

Между тем юристы усматривают в этом нарушения федерального законодательства. Во-первых, в статье 39 ФЗ «О СМИ» говорится, что запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Во-вторых, в том же федеральном законе нет сегрегации и деления СМИ на зарегистрированные и незарегистрированные. В-третьих, ФЗ «О СМИ» говорит о редакционном запросе, и в документе не сказано, что его имеет право делать только главный редактор издания. В-четвертых, отсрочка в предоставлении информации возможна, но только если в трехдневный срок пресс-служба уведомила СМИ, что времени на подготовку ответа потребуется больше, указала, когда будет подготовлен ответ на запрос, а также причину задержки и ответственное лицо. Это прописано в статье 40 ФЗ «О СМИ». В этой же статье говорится и об отказе от предоставления информации – это возможно только в том случае, если данные содержат государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. Но и в этом случае пресс-служба обязана дать ответ в трехдневный срок, объяснив, почему ответ на вопрос по существу не может быть предоставлен.

Фактически тренинг учит работников пресс-служб нарушать законодательство, что чревато жалобами СМИ в прокуратуру и следственный комитет. Подобные действия со стороны работников муниципальных отделов по связям с общественностью могут быть расценены как нарушения федерального закона. В статье 58 ФЗ «О СМИ» говорится, что «нарушение прав журналиста, установленных законом, влечет уголовную, административную», дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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