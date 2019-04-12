Почему все хотят на Марс – как отметили День космонавтики на Плотинке (ВИДЕО)

В Историческом сквере Екатеринбурга отметили День космонавтики – в этом году праздник был посвящен юбилею Юрия Гагарина. 9 марта советскому космонавту, который 12 апреля 1961 года совершил первый орбитальный облет Земли, исполнилось бы 85 лет. На Плотинке прогремели традиционные 12 залпов ракет, выступили творческие коллективы, а школьники поучаствовали в квестах.

День космонавтики

Представители старшего поколения вспоминали тот день, когда человек впервые полетел в космос. «Люди на улицу вышли. Все кричали, радовались, плакали от радости, что первый космонавт запущен у нас, в России», – рассказала жительница Екатеринбурга Альфия Фатыкова корреспонденту РИА «Новый День».

Многие из горожан признались, что в детстве мечтали стать космонавтами и хотели слетать на Марс.

– Играли, ракеты пускали, путешествовали на Марс, – делится один из екатеринбуржцев.

– Как в детских фантазиях выглядел Марс? – интересуются корреспонденты.

– Зеленая планета. Тогда казалось, что есть жизнь на Марсе. Потому зеленая.

Как выглядели 12 залпов в честь дня космонавтики на Плотинке

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 12.04.19

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