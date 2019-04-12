В Екатеринбурге эвакуировали отделение Сбербанка (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня днем эвакуировали отделение Сбербанка на улице 8 Марта, 99.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» очевидцы, из здания вывели всех людей, приехали сотрудники ЧОП в бронежилетах. Оказалось, что причиной паники стала забытая сумка. В пресс-службе Уральского банка Сбербанка рассказали, что после обнаружения бесхозного предмета сотрудники организации вызвали полицию, ЧОП, вывели людей на улицу – все, как положено в таких ситуациях.

Однако еще до приезда полиции стало ясно, что ничего опасного не происходит. Спустя примерно 15 минут после начала эвакуации к офису подошла женщина, которая забыла сумку.

Екатеринбург, служба информации

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