На 8 Марта встали трамваи из-за торопыг-автомобилистов (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице 8 Марта встало движение трамваев из-за ДТП на рельсах.

Авария произошла около 15:40 на улице 8 Марта близ перекрестка с улицей Большакова. Как рассказали очевидцы, водитель Volkswagen Polo двигался по левому ряду в сторону цирка и решил развернуться, однако в это время по трамвайным путям на высокой скорости ехал «Мерседес».

После столкновения «Фольксваген» остался на рельсах, машина сильно повреждена, водитель второй машины отъехал к обочине. Обошлось без жертв. Участники ДТП ждут ГИБДД, решается вопрос, кто будет платить за простой трамваев – движение по рельсам в сторону цирка блокировано.

Екатеринбург, служба информации

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