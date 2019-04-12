На Уралмаше нашли в сугробе отрубленные женские руки

Жительница Уралмаша, выгуливая собаку, случайно наткнулась на страшную находку в парке Победы. В оттаявшем сугробе недалеко от Белой башни находились две отрезанные женские руки. Горожанка сразу же обратилась в полицию.

Как сообщает «Комсомольская правда», по данным экспертизы, отрубленные конечности пролежали в земле от 6 до 8 месяцев. Сейчас правоохранители разыскивают остальные части тела. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району пока не дает комментариев по данному инциденту. По некоторым данным, сейчас в районе организован поквартирный обход для опроса местных жителей о возможной пропаже человека.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.04.19

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