Члены свердловского правительства подарили себе и губернатору еще один отпуск

Члены правительства Свердловской области получили право на еще один оплачиваемый отпуск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ подписал сегодня и.о. губернатора Алексей Орлов (сам Евгений Куйвашев как раз находится в отпуске). Согласно указу, члены правительства помимо 28 календарных дней оплачиваемого отпуска, положенного всем гражданам России, получают еще 17. Губернатору за ненормированный рабочий день накинули меньше – всего одну неделю.

Отметим, что даже когда губернатор не в отпуске, он далеко не всегда находится на территории подведомственного региона: едва завершилась эпопея с продвижением заявки на «Экспо-2025», связанная с многочисленными зарубежными поездками, как началась новая – борьба за «Универсиаду-2023». Например, на этой неделе Евгений Куйвашев был в Швейцарии.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.04.19

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