У Южного кладбища опрокинулся самосвал с камнями (ФОТО)

На Челябинском тракте перевернулся самосвал Dongfeng, нагруженный скальным грунтом и камнями с карьера.

По словам очевидца, водитель грузовика цел и невредим. Собеседник РИА «Новый День» сообщил, что, по словам водителя, самосвал ехал в районе Южного кладбища, где его подрезала девушка на легковушке.

Движение на участке не затруднено, пострадавших нет.

Екатеринбург, «Новый День», служба информации

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