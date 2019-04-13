У Южного кладбища опрокинулся самосвал с камнями (ФОТО)

На Челябинском тракте перевернулся самосвал Dongfeng, нагруженный скальным грунтом и камнями с карьера.
По словам очевидца, водитель грузовика цел и невредим. Собеседник РИА «Новый День» сообщил, что, по словам водителя, самосвал ехал в районе Южного кладбища, где его подрезала девушка на легковушке.
Движение на участке не затруднено, пострадавших нет.
Екатеринбург, «Новый День», служба информации
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