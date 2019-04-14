В Екатеринбурге около многоэтажки на Волгоградской найдено тело молодого человека

Возле дома №198 на Волгоградской было найдено тело молодого человека. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Екатеринубрг».

О трупе возле многоэтажки днем сообщили очевидцы. Как сообщили «Новому Дню» в Следственном комитете по Свердловской области, сейчас проверку проводят сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району.

По данным правоохранителей, погибший – молодой человек, других данных пока не сообщается. По предварительной информации, явных признаков криминала в его смерти не усматривается. Следователи направили тело на вскрытие и проводят опрос очевидцев.

Екатеринбург, «Новый День», служба информации

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